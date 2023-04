La vicenda dell'incriminazione di Trump, sia che vinca, sia che perda, é un nuovo colpo alla democrazia. Ne denuncia le lotte intestine che si pretendeva di eliminare con l'intervento del popolo che invece non vota più. Dimostra in entrambi i casi come la folla viene usata per vie politico-mediatico-ideologiche. Indebolisce il Paese minandone la compattezza. Dimostra come si usa il potere anche della magistratura per colpire l'avversario. Stefano Pelloni