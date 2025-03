Turismo, dubbi sui corsi lgbt

Esprimo il mio sbalordimento e dissenso nei confronti della Regione Emilia Romagna che si inventa un turismo in salsa lgbt (persone non eterosessuali) e ha l'ardire di tracciarne le linee guida. Con l'Emilia-Romagna sempre più lontana dal podio della competitività industriale e dalla qualità dei servizi, travagliata da atti delinquenziali commessi da chi non si è voluto integrare, il governatore ritiene prioritario far passare un certo tipo di indottrinamento da quello che dovrebbe essere un fiore all'occhiello da declinare in ben altro modo: il turismo.

I "corsi di formazione" lgbt per gli operatori turistici sanno tanto di lezioni da intimare a chi vorrebbe semplicemente far divertire chi intende svagarsi in regione. Vorrei inoltre fare una domanda, anzi due: 1) ma non eravate voi a criticare chi "discriminerebbe" gli aderenti alla sessualità fluida? Creando un universo parallelo, con proprie declinazioni e parametri, state mettendo in atto ciò che voi stessi dite di criticare; 2) quanto in realtà conoscete, da un punto di vista sociologico e scientifico, dell'argomento? Se ritenete che questo non sia un cortocircuito, come cittadina esigo argomentazioni fondate.

Giuliana Coslovich