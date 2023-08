Un aeroporto bis

Mi chiedo se potrebbe valer la pena di fare un secondo aeroporto a Bologna per le merci o linee diverse… o per casi di super traffico o di emergenze, nella zona dell’Interporto. Dove non ci fossero agglomerati di abitazioni così non darebbe fastidio per i rumori. Mentre lo scalo per i passeggeri rimarrebbe al Marconi ma con un orario che dalle 22 alle 7 di mattina non preveda da traffico lasciando così ai cittadini del quartiere la possibilità di fare sonni tranquilli. Sono convinto che i costi di realizzazione sarebbero ben supportati da uno scalo merci e farebbe di Bologna così un centro molto appetibile per il settore perché Bologna è al centro dell'Italia. Alfonso Ropa