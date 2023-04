Un aiuto fatto di umanità

Volevo scrivere questo articolo prima ma la mia mamma ha deciso di lasciarci molto in fretta, e gli ultimi mesi sono stati veramente impegnativi. Mi chiamo Paola Guidi e sono stata caregiver della mia splendida mamma Mara Landuzzi per un tempo che ad oggi mi sembra infinito. La sua malattia è iniziata con il Parkinson per poi essere diagnosticata: Corpi di Levi. Chissà quanti di voi si sono trovati o si trovano nella mia stessa situazione, il dolore nel vedere un familiare che non riconosci più, gli avanti e indietro dagli ospedali (con tutte le difficoltà negli spostamenti), i dosaggi delle medicine, le badanti, la burocrazia e la malattia che progredisce con dei tempi troppo repentini: ci si trova davanti ad un tempo che vorremmo fermare per bloccare l'avanzamento di queste patologie. In questi contesti sono fondamentali le persone che ti circondano e ti accompagnano passo dopo passo in quegli interminabili anni. Personalmente ho avuto l'onore di avere al mio fianco delle donne meravigliose ed uniche che hanno accompagnato la mia mamma nell'aggravarsi della malattia nel rispetto della sua dignità di donna e dei suoi voleri; sono state sempre presenti e non mi hanno mai fatto sentire sola nel gestire questa logorante patologia. Voglio ringraziare di cuore la dottoressa Luisa Sambati dell'Ospedale Bellaria Centro disordini del movimento, la dottoressa Serena Paoletti e le infermiere Silvia e Jessica delle Cure palliative. Non conoscevo l'esistenza di questo servizio, senza di loro sono sicura che non ce l'avrei fatta. Hanno avuto un ruolo importantissimo: come da definizione le cure palliative ci hanno affiancato nel percorso di consapevolezza di diagnosi e prognosi, di accettazione della fase avanzata della malattia e sono state di sostegno e aiuto nelle scelte terapeutiche ponendosi a difesa e recupero della migliore qualità di vita possibile. Ovviamente queste sono solo parole trascritte su un foglio, sono le persone, le persone con cuore che le mettono in pratica che hanno fatto la differenza. Grazie a tutte voi ed a tutti coloro che si prodigano nel seguire e supportare le famiglie che si trovano in casa a vivere questa situazione.

Paola Guidi