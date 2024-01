Un corteo contro la Città ai 30 all'ora

Desideriamo condividere le nostre preoccupazioni in merito all'implementazione recente del nuovo regolamento Bologna città 30. Vi scriviamo con l'invito a unirvi a noi in un corteo pacifico, pianificato per il 16 gennaio alle ore 08:00. Abbiamo tutti notato che, nonostante l'asserita finalità di promuovere la sicurezza cittadina, questa nuova normativa sembra favorire principalmente le istituzioni comunali, senza apportare un vero beneficio alla nostra comunità. Riteniamo fondamentale far risuonare la nostra voce in modo coeso e pacifico, esprimendo le nostre preoccupazioni in maniera costruttiva. Luogo di incontro: Parcheggio dell'ex manifattura in via Stalingrado

Davide Mangialardi

Riccardo Busi