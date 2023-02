Da tempo mi pongo la seguente domanda: i diseredati che fuggono dalla miseria, specie se minori non accompagnati, dove hanno trovato le migliaia di dollari per pagare gli scafisti? Non mi convince la risposta più frequente, che è quella che una volta sbarcati sarebbero costretti a versare per anni una tangente a chi li ha trasportati. Non mi convince perché, visto che sono decine e decine di migliaia, presuppone da parte degli scafisti una gestione capillare, complessa e diffusa in tutta Europa. Allora, chi paga? Non dovrebbe essere difficile scoprirlo, se ci fosse la volontà, ottenendo dalle migliaia di migranti qualche confessione o confidenza e dalle poche decine di scafisti arrestati qualche delazione.

Giuseppe Bonfigli