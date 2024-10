Un errore chiudere le scuole

Desideriamo infatti comunicare lo sdegno suscitato nei sottoscriventi dall' ennesima chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a fronte dell’allerta meteo-idrogeologica derivante dal persistere delle piogge in territorio già ampiamente provato dal grande quantitativo di acqua caduto nei giorni scorsi. A tal proposito la sicurezza dei cittadini costituisce indiscutibilmente la priorità circa le scelte organizzative volte alla gestione delle emergenze, ma in questo caso la risposta operativa emessa risulta caratterizzata da contraddizioni non altrimenti giustificabili. Infatti , l' interruzione di un servizio così prezioso come il servizio educativo , già ampiamente provato dalla recente pandemia , a fronte di normale svolgimento di attività su territorio comunale di sicuro non irrinunciabili ( mercati , uffici , eventi di aggregazione ed esercizi pubblici non indispensabili ) costituisce motivo di profonda indignazione da parte di genitori e studenti che si vedono ancora una volta privati di un diritto che dovrebbe essere l'ultimo in ordine di importanza ad essere violato. Con l' auspicio che queste poche righe possano essere per il sindaco di Bologna motivo di riflessione futura.

Francesca Travasoni Loffredo Dirigente Medico UO Medicina Budrio

Elisa Fogacci Dirigente Medico UO Medicina Budrio

Giulia Negrini Dirigente Medico UO Medicina Budrio