Vorremmo far arrivare un ringraziamento agli operatori socio sanitari, al personale infermieristico, al medico e a tutte le persone che lavorano alla Residenza per Anziani Centro San Domenico di Budrio (Bologna). Hanno assistito in questi anni la nostra amata mamma Giovanna Gentilini con serietà, professionalità e tanto tanto affetto. I figli Bruna, Floriano e Fabrizio