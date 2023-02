Un grazie all'ospedale di Cesena

Vorrei rendere noto il generoso impegno e la grande professionalità dell'Ospedale Bufalini di Cesena, dove sono stata operata con un intervento che posso definire miracoloso. Da quando ho presentato il mio curioso ma grave problema (mi è stato rinvenuta, con raggi effettuati per un problema altro, la presenza di uno spillo da sarta infilato nella parete dello stomaco che mi ha costretto a ricovero per accertamenti all'ospedale di Bologna con un tentavo di rinvenimento in endoscopia seguito da proposta intervento chirurgico a stomaco aperto che ho rifiutato), sono stata seguita con la massima e generosa disponibilità dai professori Carlo Fabbri e Fausto Catena fino alla soluzione definitiva del caso con procedura endoscopica di dissezione endoscopica ed estrazione del corpo estraneo. In pratica, non ho alcun taglio neppure per i punti che si sono resi necessari. Ciò è stato possibile grazie alle dottoresse Binda e Gibiino che hanno studiato a lungo il mio caso ed operato insieme agli altri. Grandissimi ringraziamenti vanno anche al prof. Catena (sempre disponibilissimo ad intervenire in laparoscopia o chirurgia se necessario) e al prof. Agnoletti (anestesia), e alle rispettive equipe. Non voglio dimenticare la cura e la disponibilità del coordinatore di reparto, il signor Raffaele, che ha seguito la calendarizzazione rapida dell'intervento e l'attenzione di tutto il personale di Chirurgia D'urgenza. Mi sento miracolata due volte: la prima in quanto lo spillo, che non si sa come ingerito, non mi ha procurato lesioni; e la seconda per il meraviglioso intervento, con la professionalità e lo spirito di collaborazione tra grandi primari che hanno portato a questo risultato e alla mia ritrovata serenità.

Giuliana Balboni