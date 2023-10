Vogliamo ringraziare il dottor Alessandro Alberti per averci accompagnato,supportato e assistito con grande umanità nella malattia del nostro caro. Sempre presente anche nei giorni festivi ed è per questo che non ci siamo sentiti abbandonati e abbiamo affrontato con forza la malattia e la morte del nostro amato marito e padre.

Raffaela Chianese

Carlotta Muzzi