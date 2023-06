Un mese senza telefono

Mercoledì 17 maggio il Farneto, nel comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, è stato alluvionato dalla fuoriuscita del torrente Zena. Da sabato 27 maggio la linea telefonica (ho un contratto con Vodafone) ha smesso di funzionare, privandomi del telefono fisso e di Internet, indispensabile in questo periodo per scaricare ed inviare documenti, moduli ecc. Segnalato il guasto, lunedì 29 maggio è venuto un tecnico che non ha risolto il problema e comunicato che entro 72 ore sarebbe arrivato un gruppo di intervento. Ad oggi, dopo telefonate giornaliere, non si è visto nessuno, con motivazioni addotte quali l’inaccessibilità e pericolosità della zona, fino all’odierna informazione che l’intervento sarebbe previsto tra due settimane…a fronte però di uno sconto in bolletta (…per un servizio non reso). Per un mese quindi in una zona alluvionata ci lasciano senza telefono ed Internet. Scandaloso e inaccettabile.

Nicoletta Cavrini