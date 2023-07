Un ostacolo per i più fragili

Vorrei portare di nuovo l’attenzione sulla passerella in legno costruita circa 7 anni fa a Lido di Classe su ordine del Comune di Ravenna che, oltre a creare problemi alle carrozzine dei disabili, a causa della forte pendenza e la scarsa manutenzione, è causa di cadute di anziani, disabili e bambini. Non si vede la ratio di questo comune che, invece di limitare e/o diminuire le barriere architettoniche, le crea. Non si poteva, se proprio era necessario realizzare la passerella, prevedere un passaggio utile al fine di agevolare i più fragili? Prevedo in futuro un aumento degli incidenti e un aumento conseguente di denunce a carico del Comune di Ravenna così poco attento alle necessità dei cittadini disabili di Lido di Classe.

Stefano Grandini