Un parco da riscattare

Guardando a come si è ridotta l'area del parco Novi-Sad a Modena, vorrei fare una proposta: perché non adibirla a zona di concerti di musica classica e teatro all'aperto, organizzando gli eventi soprattutto alla sera? Questo, a mio parere, distoglierebbe molti malintenzionati dal commettere gesti sconsiderati. Vorrei poi consigliare una nuova destinazione d'uso per il bistrattato Palamolza, dandolo in gestione alle forze dell'ordine, che così potrebbero controllare il territorio in modo più organico.

Infine, si sostituiscano gli anemici lampioni con torri-faro che, con la loro maggior potenza e raggio d'azione, potrebbero costituire un deterrente per i nullafacenti maldisposti che proliferano in tutta l'area. È sotto gli occhi di tutti che Modena abbia perso il primato di città sicura, quindi, anziché investire in programmi ideologicamente orientati, l'attuale esecutivo cambi marcia e dirotti i soldi dei contribuenti verso la restituzione di un volto dignitoso per la città.

Beatrice Bertozzi