L'Italia spera in un aiuto economico della Commissione Europea per la realizzazione del Passante di Mezzo di Bologna, i cui costi vanno via via lievitando. Mi auguro che la eventuale erogazione di fondi sia subordinata alla presentazione di un progetto ispirato a severi criteri di ecosostenibilità (e sappiamo che in UE gli esempi virtuosi non mancano), rigettando una infrastruttura che è “green” solo nella fervida immaginazione di qualche amministratore.

Giovanni Casadio