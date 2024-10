Transito a volte a piedi sul Pontelungo, a Bologna, in corso di ristrutturazione Nella corsia terminata, ovviamente, è stato rifatto anche il parapetto. Però questo, rivestito in ferro, è completamente arrugginito, come è normale che sia un manufatto non verniciato o opportunamente trattato. Perché si fanno i lavori a metà? A questo punto spero che venga tolta la ruggine, altrimenti in pochi anni il ferro verrà mangiato.

Daniele Zocca