Un sorriso contro la solitudine

Ho letto una notizia che mi ha sconvolto e amareggiato: la scoperta di un cadavere mummificato da 5 anni. Questo é diventato il nostro Paese Italia..... Si vive in palazzi anonimi e indifferenti. Fratelli che non si parlano e non s'incontrano da anni. Quello che mi intristisce ancora di più è la città delle Marche dove è avvenuto il fatto e cioè Ancona. Sarà una piccola notizia confronto quello che stiamo ora vivendo nel mondo!! Ma può capitare a chiunque di noi, al nostro vicino, alla persona anziana che incontriamo sulle scale o sul portone di casa. Perciò nostro dovere ogni tanto è spendere una parola gentile verso gli altri, a volte basta un "Come sta?", oppure un piccolo sorriso come regalo di sicurezza.

Guido Pambianchi