Bologna, 22 settembre 2023 – Ho letto sul Carlino che una direttiva europea impone il ritiro totale delle cabine telefoniche, quelle rosse, per intenderci, perché superate dalla tecnologia. A Rastignano, in via Valle Verde, ce n'è una che la geniale idea e iniziativa di un residente hanno trasformato in una mini biblioteca dove tutti possono portare o prendere un libro.Se la direttiva europea facesse un' eccezione per questa saremmo tutti più contenti e colti.

Tiziano Dalla Riva