Una cena per le famiglie ucraine

Con la speranza in un futuro di pace, in occasione della triste ricorrenza dello scoppio del conflitto in Ucraina, il gruppo del Cestino, affiliato alla comunità di S.. Egidio, ha organizzato presso il ristorante Casa Mia una serata conviviale. “Abbiamo voluto generare un'occasione - spiega Donatella del Cestino - per condividere con una cinquantina di famiglie ucraine lacrime amare ma anche gratitudine da chi è’ stato accolto e gioia di dare per chi accoglie”. Ad animare la serata la giovane Alexandra, cantante ucraina che studia ora al Conservatorio, che ha presentato un repertorio di canti patriottici richiamando la commozione di tutti i presenti. A garantire il servizio in sala volontari dell’Unitalsi.

“Momenti veri che regalano speranza segnando la via da percorrere: fratellanza”, ha ricordato il padrone di casa, lo chef Ciro, che da un anno supporta il Cestino nelle iniziative dedicate ai profughi.

Giuditta Magnani