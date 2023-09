Una città poco sicura per le donne

Sono una ragazza che vive a Bologna da molti anni. Non è possibile non riuscire a trovare un taxi disponibile nelle ore serali e notturne, nei weekend e durante la settimana, in centro città e in generale. In quanto donna vorrei almeno essere sicura quando torno a casa di notte dopo una serata in centro, invece devo aspettare ore prima di trovare taxi disponibili. Nei migliori dei casi devo prendere l' autobus notturno che mi lascia a 600 metri da casa in una zona rinomata di Bologna che ahimè negli ultimi periodi è soggetta a furti, a rapine e altri genere di attacchi violenti, facendomi non sentire sicura. Devo scendere dall'autobus e già tanto se non incontro gente stra ubriaca e correre col telefono in mano fino a quando non arrivo in casa. È incredibile che nel 2023 Bologna sia così indietro nel servizio di trasporto. Ho vissuto vari anni all' estero e anche quando vado in vacanza, ho la certezza di poter viaggiare tranquillamente a qualsiasi ora del giorno. Poi torno a casa a Bologna e niente, mi sembra di essere dove non funziona più nulla: strade principali (come via Indipendenza) piene di materassi e gente che dorme , urina e persino sporca sotto i portici, taxi inesistenti, autobus in ritardo e mai puntuali e che molto spesso saltano le corse. Dove è la Bologna sicura? Ma chi è al governo cittadino conosce davvero le esigenze dei cittadini, soprattutto cittadine donne? Tolto il servizio di taxi rosa , creato qualche anno fa, appositamente dai tassisti, annullato, per chissà quale motivo. Intanto continuiamo a pensare a una Bologna con circolazione ai 30 all'ora. Valentina Nia Zullo