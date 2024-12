Una lapide dedicata ai militari della Resistenza

In merito all’articolo “Omaggio alla Resistenza. Lapide per i partigiani”, pubblicato il 3 dicembre scorso sulla cronaca di Bologna del Carlino, vorrei precisare che la lapide della quale è stato inaugurato il restauro, realizzato dall’Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione (ANCFARGL), non è dedicata ai partigiani, ma ai militari delle Forze armate italiane che, combattendo nei Gruppi di Combattimento, contribuirono alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, ed il 21 aprile 1945 entrarono in Bologna. Senza voler togliere alcun merito al movimento resistenziale, del quale peraltro fecero parte anche moltissimi ufficiali e soldati, gli italiani devono sapere che circa 500.000 militari delle Forze Armate regolari italiane combatterono la Guerra di Liberazione ed 87.000 di essi persero la vita per la libertà e la democrazia.

Gen. C.A. Enrico Pino, Presidente Nazionale ANCFARGL