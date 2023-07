Una piazza per Mario Abbado

Ho letto con piacere la decisione del Comune di intitolare ad alcuni personaggi illustri, luoghi speciali di Bologna: Giorgio Guazzaloca, Rita Levi Montalcini, Margherita, Bach, Edmondo Fabbri, Ugo Guidi ed altri ancora; ma la cosa che mi ha stupito e dispiaciuto di più è la mancanza di Claudio Abbado, grandissimo musicista che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Bologna, fondando e promuovendo, insieme a Carlo Maria Badini e alla Regia accademia filarmonica, la prestigiosissima orchestra ‘Mozart’. Per il suo funerale, piazza Santo Stefano era quasi del tutto occupata da tanta gente e da tante personalità venute da tutta Italia; vennero a Bologna, tra gli altri, Giorgio Napolitano e Mirella Freni. Il luogo per tale dedicazione per me è già predisposto ed è la piazzetta priva di nome dietro l'Arena del Sole.

Marco Molinari Pradelli