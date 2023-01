Una soluzione per gli sbarchi infiniti

Siamo un Paese con milioni di poveri e pensionati al minimo, oltre a quelli disoccupati. Mi chiedo fino a quando potranno continuare ancora gli sbarchi di extracomunitari. La stragrande maggioranza dei quali abbisogna a sua volta di assistenza. Notiamo che il negativo fenomeno non accenna minimamente a cessare nonostante le misure prese anche dal nuovo governo Meloni. E di fronte all'insensibilità dimostrata dagli altri Paesi europei. Possibile che non ci si renda conto che questo andazzo, nonostante tutta la nostra buona volontà, non può continuare all'infinito? Neanche smistando diversamente gli arrivi. Possiamo accettare inoltre che navi battenti bandiera di altri stati dispongano, senza consenso, come vogliono del territorio del nostro Paese? Credo che l'unica soluzione possibile sia ormai il sequestro delle navi che gli trasportano. Togliendo a chi ne dispone di poter continuare.

Rolando Ferrarese