Una squadra che non ingrana

Che una città come Bologna, ormai da anni, non debba avere una squadra di calcio degna del suo nome, come bolognese sono amareggiato. Se poi penso all'Atalanta e a Bergamo come confronto, mi viene quasi da piangere! Questo anche per dire che, nella sconfitta con i bergamaschi, Thiago Motta non c'entra niente anzi, per quello che aveva a disposizione, ha quasi combattuto alla pari con gli orobici e un pareggio; con il solo Orsolini come unico attaccante di ruolo (sua la rete), sarebbe stato più giusto. Il prossimo turno esterno con l'Udinese sarà anche peggio per le squalifiche di Medel e Dominguez oltre ai soliti infortunati. Sempre più difficile a Bologna fare nozze coi fichi secchi!

Giancarlo Maini