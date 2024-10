Una strada diventata invivibile

Vivo in via Saffi a Bologna da 50 anni, dal primo giorno di vita non avrei mai lasciato la mia città e la "mia belllissima strada". Ora la detesto Sono due anni, dallo sfondamento del solaio sopra il canale Ravone in occasione dell' alluvione, che questa strada è martoriata. Non si vive più. Mi meraviglio che nessuna persona alle fermate del bus ricavate sull' asfalto fra un bob cat e una trivella sia ancora stata ferita o uccisa. Ci si alza senza sapere quale e corsia sarà aperta e per quanto. Tragitti in busche prendevamo 15 minuti ora ne necessitano 45. Gli operai sono bravissimi, i cantieri in sé sono veloci e efficienti, ma è l' organizzazione profondamente sbagliata. Siamo al collasso, Bologna è ormai letteralmente uno straccio. Che pena! Che peccato!

Marila Balboni