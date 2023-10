Una strada molto pericolosa

Percorro da anni ,ormai 15,quasi quotidianamente la cosiddetta superstrada Fano-Urbino e solo raramente ho gioito per una buona/decente percorribilità. Capita con inquietante frequenza di incappare in :asfalto deteriorato, buche di varia foggia, gibbosità del fondo stradale...oppure in interruzioni,deviazioni e costanti, incomprensibili lavori. Ho visto rifare, radicalmente, l'intero manto stradale innumerevoli volte ma,dopo qualche mese, punto è a capo. Domanda semplice:sanno fare l'asfalto, gli addetti? quanto tempo dura?Anni, mesi, giorni?

Giacomino Fagnani