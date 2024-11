Dopo 6 mesi di assenza dalla zona ritrovo puntualmente sfasciato ed in rifacimento il manto stradale di un tratto della strada Fano - Urbino. Mi chiedo, e non solo io, quanto tempo duri l'asfalto mediamente non avendo memoria di manti stradali tanto fragili. Le autostrade,sottoposte a ben altra usura,vengono rifatte con uguale frequenza? E trascuro i pericoli per gli utenti,date la velocità di molti autoveicoli.

Giacomino Fagnani