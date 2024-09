Invito il Sindaco Bologna a recarsi in zona Bargellino, in via Del vivaio, via Punta e via Di mezzo nei giorni di apertura alla caccia. Cacciatori che sparano in un fazzoletto di terra circondato da case!!! Dovrebbe prendere spunto dal sindaco di Calderara di Reno e abolire la caccia su quel poco appezzamento di terra ancora coltivabile.

Katia Brini