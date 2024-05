Un'auto cinese chiamata Modena

Il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ha perduto il senso della realtà.Ora se la prende con i cinesi. Non vuole che l'azienda Xiaomi dia il nome "Modena" alla sua nuova auto elettrica. Il sindaco sostiene di aver dato mandato ai legali del Comune per evitare che venga sfruttato il "brand Modena". Credo che molti modenesi, invece, sorridano all'idea che Modena possa essere conosciuta da un miliardo e trecento milioni di persone. Che spot pubblicitario sarebbe per l'aceto balsamico e il parmigiano-reggiano!

Mario Lugari, ex vice-sindaco di Modena