C’è Vanity Fair con il ‘Carlino’, in edicola insieme a solo 1,80 euro

Un’opportunità unica per conoscere i grandi fatti internazionali e i protagonisti della cronaca nazionale e cittadina, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l’evoluzione del costume e i grandi personaggi di moda, attualità e spettacolo. È il senso dell’importante progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Così martedì sarà possibile acquistare in edicola il Resto del Carlino e Vanity Fair insieme a solo 1,80 euro, ovvero al consueto prezzo del quotidiano.

Nel nuovo numero in distribuzione Vanity Fair ha celebrato l’appuntamento canoro più amato dagli italiani, il Festival di Sanremo, puntando i riflettori sulla grande musica e sui suoi protagonisti con una tripla copertina e un servizio speciale che riunisce tutti i big del Festival in un set straordinario. Ispirato a un quadro del 1647 del pittore fiammingo David Teniers intitolato ‘L’arciduca Leopoldo Guglielmo nella sua galleria di quadri a Bruxelles’, la Galleria della musica è un tributo alla diversità e al talento: un universo di voci, spunti, poetiche e narrative che non si possono chiudere in stereotipi o in limiti, ma che hanno bisogno di essere ascoltati, compresi e discussi. Un motivo in più per recarsi in edicola e non lasciarsi scappare l’occasione di portare a casa entrambe le pubblicazione al prezzo di una.