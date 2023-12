Velocità un limite trappola

Vorrei evidenziare una situazione anomala, riguardante il limite di velocita'(70 km/h) sulla tangenziale nord di Modena ss 724 direzione Bologna, in quanto non e' possibile andare alla velocita' suddetta con un traffico concentrato nelle ore di maggiore afflusso con Tir e macchine, ed avere l' altra tangenziale sulla diramazione per Nonantola con limite di velocita' di 90 km/h, lo stesso intasata sempre in ore di maggior afflusso per presenza sul tragitto di fermate bus, aziende produttrici,ecc.. E' un vero paradosso, soprattutto con la vendita continua di suv che tale bassa velocita'(70 km/h) vengono sopportate dai motori con molte difficolta'. Bisogna puntare alle riforme opportune al Codice della Strada per i limiti di velocità che andrebbero rivisti su strade urbane e extraurbane, essendo ormai passati ad altri tipi di mezzi di locomozione e movimento rispetto ai primi anni del 900.

Lorenzo Antelmi