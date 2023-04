Vendola, lasci in pace San Giuseppe

“Excusatio non petita, accusatio manifesta", cioè "scusa non richiesta, accusa manifesta" : è l'inconscia modalità di chi confessa a se stesso e agli altri, un "peccato" che altrimenti resterebbe saldamente ancorato sul groppone della coscienza. L'ultima scusa "social" non richiesta, è uscita su Instagram. Nella ricorrenza del 19 marzo, Nichi Vendola ha pubblicato un video dove ha detto che "Oggi è la festa del papà, usata anche quest’occasione per fare polemica contro le famiglie arcobaleno, per dire che ci sono dei papà di serie A e dei papà di serie B. È curioso ricordare che San Giuseppe è l’icona della paternità. Peccato che San Giuseppe non fosse il papà biologico di suo figlio, fosse un papà sociale, un papà d’anima, un papà spirituale". Outing rivelativo! Se Niki fosse stato sposato come Dio e natura comandano, cioè con una donna capace di generare vita, non si sarebbe appunto excusatio non petita, tirando addirittura in ballo il padre di Gesù. L'esponente di Sinistra Italiana dovrebbe sapere che San Giuseppe non ha comprato nè ovuli, nè uteri di donne povere per generare vita. Gianni Toffali