Via Artieri: un cantiere privato blocca due isole ecologiche

In merito alla lettera dal titolo “Via Artieri, bisogna sistemare i depositi sotterranei dei rifiuti”, pubblicata dal vostro giornale nella giornata di venerdì 6 ottobre, precisiamo che in via degli Artieri è presente e regolarmente in servizio una grande isola interrata per la raccolta della carta e della plastica. Sono inoltre presenti altre due isole interrate per la raccolta dei rifiuti organici e del vetro. Queste ultime sono regolarmente funzionanti ma in questo periodo non possono essere utilizzate perché non accessibili da parte del mezzo che opera lo svuotamento. L’inaccessibilità è dovuta alla presenza di un cantiere privato, regolarmente autorizzato. Per garantire comunque il servizio, le due isole sono temporaneamente sostituite dai contenitori. Una volta concluso il cantiere, i contenitori verranno tolti e si potrà tornare a conferire organico e vetro nelle isole interrate.

Ufficio stampa Hera