All'indomani della decisione di realizzare il Passante di Mezzo, i cittadini di Bologna chiesero di indire un concorso internazionale di idee per la ricerca della migliore soluzione alternativa ad un progetto così impattante. Proposta non recepita dall’amministrazione di Bologna, che oggi rilancia l'idea per il problema per il restauro della torre Garisenda.

La qualità della vita delle persone è forse meno importante della giusta salvaguardia del monumento?

Renato Casali