Leggendo le notizie degli ultimi mesi mi sembra che le infezioni e i virus di varia provenienza siano in preoccupante aumento. Premesso che chiunque ha la libertà di trascorrere vacanze dove vuole, non sarebbe il caso di prevedere adeguato periodo di quarantena per coloro che tornano da zone ad alto rischio?

Fulvio Borghi