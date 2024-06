Vita impossibile per i residenti

Dal 29 maggio a Bologna i cantieri del tram in zona Fiera riguardano viale Aldo Moro e via Stalingrado. La vita per i residenti è ormai impossibile, tra attraversamenti pedonali eliminati, alberi abbattuti e carreggiate stradali ridotte drasticamente. Il tutto per un'opera inutile, costosissima e dannosa che servirà solamente per cercare di portare turisti all'ex Fico. Intanto mentre la Giunta pensa ad esporre bandiere pro Palestina in Comune ma maltratta i propri cittadini, viene consigliato di evitare i pochi marciapiedi restanti e di andare a piedi nei parchi, come il Don Bosco, preda di degrado e spaccio da anni... Il tutto nel silenzio dell'opposizione, che aveva promesso, una volta al Governo nazionale, di bloccare tram e Passante.

Filippo Ratta