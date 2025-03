Il volo Bologna - Miami e il big bang

È con grande soddisfazione che vi annuncio la partenza a Bologna domenica 2 marzo alle ore 10,05, di un Boeing 767 con destinazione Miami. Naturalmente l'aereo non è decollato verso la zona industriale e semideserta del Bargellino, ma è decollato sulla città per la gioia di migliaia di persone e di tantissimi bambini che hanno potuto ammirare questo gigante dei cieli. Ha provocato un enorme boato. Ma questi sono effetti collaterali da mettere in conto. Volete mettere la soddisfazione di andare da Bologna a Miami con un volo diretto? Non tutti possono permettersi di andare a Miami? Non è vero. A Bologna c'è una ricchezza diffusa e le mense popolari e dei frati sono affollate perché lo sanno tutti che lì si mangia bene. Bologna è da anni una delle città più care d'Italia. Da ieri il bus è più caro, addirittura più caro che a Londra, per la gioia di tanti lavoratori e lavoratrici. Ma i cittadini capiranno, vero sindaco?

Gianfilippo Giannetto