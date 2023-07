Zaki e il governo di centrodestra

Dopo tanto parlare attorno a Zaki da parte di tutti i partiti e non, senza nessuna conclusione utile, il Governo Italiano nella persona di Giorgia Meloni è intervenuta direttamente sul Capo di Stato dell' Egitto ed ha ottenuto, con efficacia e determinazione la liberazione immediata del Dr Zaki, che recentemente era stato condannato dal suo Paese per altri tre anni. Per il suo intervento, Giorgia Meloni ha ottenuto il plauso di tutto il mondo politico che le ha riconosciuto l'abilità e l'autorevolezza della sua iniziativa citandola ad esempio. Visto che Zaki, aveva esternato il desiderio di ritornare immediatamente in Italia, il Governo Italiano gli ha messo a disposizione un aereo di Stato. Zaki ha declinato la generosa offerta. E' come se avesse detto: io col Governo Meloni di centrodestra, non voglio avere niente a che fare. Giampaolo Corsini