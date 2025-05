Assalto al bancomat: ladri in azione in pieno centro

Cingoli (Macerata) 27 magio 2025 – Tra le 2.30 e le 2.40 di oggi, ignoti malviventi hanno fatto saltare il bancomat della filiale di Bper Banca di Cingoli in corso Garibaldi, in pieno centro, impossessandosi

della cassetta contenente il contante per il servizio di prelevamento e priva del liquido macchiante che avrebbe reso inutilizzabili le banconote. Dopo il colpo, i ladri si sono dileguati con una somma che sarebbe abbastanza rilevante: alcune decine di migliaia di euro, ma per precisare l’importo è in corso la contabilizzazione. L’esplosione ha danneggiato lo stabile (per verificarne le condizioni di sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco) in particolare un ufficio

addossato alla parete interna del bancomat, reso inagibile, e le vetrate. Subito sul posto, con i dipendenti della filiale, i carabinieri e gli uomini del servizio di vigilanza.