Body painting, il campione del mondo è Yuri: "Da Miami alla Corea, vestiti di solo colore per le mie modelle"

Macerata, 8 ottobre 2023 – “Ho visto persone contente e ho sentito attorno a me grida di felicità mentre camminavo per andare sul podio al mondiale di body painting". Ecco l’immagine rimasta impressa al matelicese Yuri Falzetti, 33 anni, dopo aver sentito pronunciare il suo nome come vincitore del titolo di campione del mondo nella categoria open del World Body Painting Festival tenutosi in Austria, a Klagenfurt. "Sono momenti – aggiunge – in cui sono stato travolto dalle emozioni che per un attimo mi hanno bloccato, non mi hanno fatto capire più nulla".

Falzetti, qual è la caratteristica della categoria Open dove lei è risultato il numero uno nel mondo?

"È la più completa perché occorre usare tutte le tecniche del body painting: aerografo, pennello e spugna, effetti speciali e costruzione di accessori".

Nel campionato mondiale ha sviluppato un tema che le è stato assegnato o ognuno poteva esprimersi liberamente?

"Il tema era "Benvenuti nel paese delle meraviglie" e così ho sviluppato il progetto, fatto le mie costruzioni come ali e copricapo".

Già in passato aveva sfiorato il titolo.

"Nel 2019 sono arrivato terzo, nel 2022 secondo".

Sceglie prima la modella e in base alle caratteristiche sviluppa il disegno oppure il procedimento è il contrario?

"Ho già in mente il disegno e di conseguenza scelgo le modelle".

Quando ha iniziato a praticare il body painting?

"Sette anni fa per un semplice trucco artistico e ho pubblicato sui social le foto. Per il Corridomnia ho poi organizzato una gara e da quel momento mi sono interessato sempre più al body painting studiando, frequentando corsi, perfezionandomi. La passione per il disegno e le sensazioni generate dal colore mi hanno portato a studiare pittura da autodidatta".

Lei che scuola ha frequentato?

"Ho il diploma di ragioneria".

La sua professione è quella di body painter?

"Sono un programmatore di robot".

Lei però insegna body painting a Roma e in tre Accademie della Corea del Sud: come è percepita questa forma espressiva nelle due nazioni?

"In Italia è apprezzata dalle truccatrici, però ultimamente ho visto il pubblico interessato a questo tipo di arte nelle manifestazioni dove mi esibisco. In Corea mi accolgono come se fossi un divo, perché è molto seguita questa forma espressiva".

Quindi va anche all’estero?

"Certo. Vado, per esempio, in un paese vicino Miami dove si tiene un festival in cui uomini e donne dai 18 ai 70 anni si fanno dipingere e vanno in giro vestiti di solo colore".

Cosa prova di speciale quando disegna?

"È come se mi estraniassi, come se partissi per un lungo viaggio".

Chi sono i suoi committenti?

"Un’agenzia di Bologna cura i miei appuntamenti in Italia dove faccio intrattenimento nelle cene spettacolo, nei locali notturni per truccare animatori e animatrici. È molto richiesto il disegno sul pancione di donne incinte".

Al Mondiale ha fatto tutto da solo o ha avuto un aiuto?

"C’era la mia assistente Ottorina Daniele, una delle mie prime insegnanti".

Chi era la sua modella?

"Cristina Poletto".

Cosa dicono le modelle quando si vedono vestite di solo colore?

"Sono contente perché amano i miei lavori ma poi sono dispiaciute di fare la doccia e cancellare quell’opera".