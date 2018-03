Pollenza (Macerata), 29 marzo 2018 – Sul palco del teatro Verdi di Pollenza arrivano Barbara De Rossi e Francesco Branchetti. Lo spettacolo intitolato “Il bacio”, si terrà martedì alle 21.15. Capolavoro del drammaturgo e attore olandese contemporaneo Ger Thijs, messo in scena nella traduzione di Enrico Luttmann, le musiche di Pino Cangialosi e la regia Francesco Branchetti dalla produzione Foxtrot Golf «Il bacio» è uno spettacolo di grande profondità e humour agrodolce. Una donna che va alla ricerca del suo destino, un uomo che fa i conti con i suoi fallimenti e con la sua storia. In un paesaggio che evoca talvolta le stazioni di una Via Crucis dell’anima, tra i due nasce un sentimento magico, dove hanno spazio la leggerezza e il candore, la fragilità di due anime che fanno i conti con la propria vita e tutto sfocia in un sentimento struggente condiviso.

L’amore è dietro l’angolo e i fantasmi e le paure a tratti si dileguano, per lasciare spazio ad un sogno vissuto in un’atmosfera magica a tratti apparentemente irreale. Biglietti in vendita al botteghino del teatro Verdi a euro 20 euro (primo settore) e euro 17 euro (secondo settore e ridotti). Informazioni: tel. 0733/549936 e 349/4730823 alexteatro@alice.it, Prenotazione telefonica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Informazioni Comune di Pollenza, Servizio Cultura tel. 0733/548707 Amat 071/2072439 www.amatmarche.net, Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.