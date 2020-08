Macerata, 14 agosto 2020 - Non sarà il solito Ferragosto, senza fuochi d’artificio a Civitanova e Porto Recanati (sfumati anche quelli della notte di San Lorenzo sul lago di Fiastra), e senza maxi eventi, nell’estate del Covid. Ma tanti restano comunque gli appuntamenti organizzati in tutta la provincia, da Castelsantangelo alla costa, dai musei aperti a Macerata alle escursioni in montagna (protagonista di questa stagione), seguendo la normativa anticontagio.

Ingressi contingentati nella speranza che turisti, visitatori e residenti rispettino le regole. A Caldarola questa sera alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele, ci sono le selezioni regionali del concorso nazionale «Cantagiro»; sul palco saliranno cantanti emergenti, con gli interventi comici del barzellettiere «Rana». Stesso scenario, domenica alle 21.30, per le selezioni di Miss Italia. Circa 20 le concorrenti in gara per contendersi la fascia di Miss Cinema; verranno assegnati anche i titoli di Miss Caldarola e Miss Monti Azzurri.

Domenica a Treia, in piazza della Repubblica, alle 21.15 si esibisce La Macina, per il concerto «Nel canto la memoria» (prenotazioni Pro Loco 0733.215919). Domani dalle 18 a Visso nell’area commerciale «Music & Lights» con dj Fabio, mentre alle 16.30 piazzale Piccinini di Ussita ospita il concerto della cover band «Sensazioni cardioVascolari». Sempre domani alle 21.30 al campo sportivo della Vittoria di Sarnano spettacolo del prestigiatore e mentalista Andrea Paris, accompagnato dalla live band Cinquantini con ingresso gratuito (prenotazioni al centro Iat 0733.657144).

Domenica inizia anche la seconda edizione de «Le domeniche di agosto» a Ripe San Ginesio con l’inaugurazione di «Vicoli d’Arte», mostra a cielo aperto diffusa nel borgo, con l’esposizione di sette artisti (Rocchetti, Craia, Keseberg, Taccari, Torregiani, Torregiani, Carpineti). Oggi a San Severino nuova tappa del tour dedicato alle bellezze tra arte, storia e tradizioni «Percorso fascinoso» alle 17.30 (prenotazioni 0733638414), mentre domani alle 21.15 piazzale degli Smeducci di Castello al Monte ospita il Concerto di Ferragosto dell’orchestra sinfonica Puccini diretta dal maestro Alfredo Sorichetti. Domani, alle 21.30, all’Hortus della biblioteca di Cingoli si chiude la fortunata stagione estiva di San Severino Blues, con Sugar Blue. Domenica, alle 21, Festa della Pace – 1000 Gru per Hiroshima a San Ginesio. Quest’anno, pur senza i sensei giapponesi, ci sarà un convivio al chiostro Sant’Agostino, la consegna delle 1000 gru, la proiezione del film anime «La tomba delle lucciole» e l’anteprima del progetto «Kasei Archive «Mood Board del duo creativo Marco e Leen. Info e prenotazioni 335-396025.