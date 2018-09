2 min





Fiastra (Macerata), 13 settembre 2018 - Dopo il grande successo dello scorso anno, nel piccolo comune maceratese torna Fiastra Fantasy, un gioco di interazione pensato per grandi e piccini che trasformerà per due giorni il paese nel regno del fantasy. I ruderi del Castello Magalotti saranno il cuore del festival che avrà come protagonisti tutti coloro che vorranno partecipare, oltre ai tanti fiastrani che già lo scorso anno si sono cimentati in questa fantastica avventura. Fiastra Fantasy nasce da un’idea di Keemar - Le Marche Fantastiche che il comune ha portato avanti in questa seconda edizione con grande entusiasmo proprio per la sua natura interattiva, capace di coinvolgere gli abitanti e i tanti affezionati visitatori del comune incastonato tra il lago e i Sibillini.



I protagonisti dovranno scegliere se schierarsi con il negromante o con la regina dei nani che è arrivata qui per fronteggiarlo. Qualunque sia la scelta essi verranno guidati in un percorso che sarà anche un modo divertente per imparare le peculiarità del nostro territorio: laboratori di manualità, percorsi sulle erbe spontanee e molto altro. I bambini saranno parte attiva del gioco così come gli adulti, magari mascherati da elfi, erboristi o danzatori. Saranno due giorni speculari ma la domenica, alle 11, presso l’auditorium di San Paolo, verrà presentato il libro curato da Rosanna Lambertucci Racconti fantastici dalle Marche. E’ una raccolta di scritti realizzata dai ragazzi delle scuole medie della regione che hanno seguito un corso di scrittura fantasy. Come cornice della due giorni ci saranno stand gastronomici, bancarelle con venditori e artigiani e anche uno scultore che lavorerà in tempo reale. Il tutto sarà, ovviamente, in ottica fantasy.

