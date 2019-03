Macerata, 29 marzo 2019 - Il concerto di Levante del 22 agosto arricchisce il calendario degli appuntamenti di Sferisterio Live Macerata, rassegna nata da un progetto dell’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’Associazione Sferisterio che ogni estate offre occasioni per vivere i live dei più grandi artisti di fama nazionale e internazionale. Il 24 luglio l’Arena ospiterà Loreena McKennett, cantautrice e polistrumentista di fama mondiale, mentre il 25 agosto sarà la volta dei Maneskin, gruppo che continua a mietere successo e riconoscimenti come si è visto al botteghino dove in tanti sono accorsi per assicurarsi il biglietto.

Adesso c’è l’ufficialità che farà tappa a Macerata il tour di Levante, al secolo Claudia Lagona; il 5 aprile uscirà il nuovo singolo Andrà tutto bene della cantautrice che nei giorni scorsi ha firmato per la filiale italiana della Warner Music e ciò fa pensare che presto possa uscire anche un nuovo album. La cantante ha all’attivo tre cd e diversi singoli, ma anche due libri di successo.

Porta la sua firma il tormentone Alfonso che nel 2013 è stato uno dei pezzi più sentiti di quell’estate e che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, ma poi Levante ha mantenuto le promesse con altri dischi che hanno fatto centro. Adesso c’è attesa per il nuovo singolo Andrà tutto bene: una fotografia dei fatti di cronaca che stanno cambiando il mondo e la coscienza individuale e sociale, che parla di futuro senza memoria ed elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che «andrà tutto bene».

I biglietti per questo concerto saranno in vendita da lunedì su TicketOne, dal 4 aprile sui circuiti Ciaotickets, VivaTicket e alla biglietteria dei teatri di piazza Mazzini (0733 230735 - 0733 233508/fax 0733 261570, aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, domenica e lunedì chiuso). Questi i prezzi inclusi i diritti di prevendita: settore Platino + Oro: 40,25 euro, Verde + Blu: 36,80 euro, Rosso 34,50 euro, Giallo. 32,20 euro, Balconata: 28,75 euro.

«Stiamo costruendo uno Sferisterio Live Macerata di grande qualità – assicura il sindaco Romano Carancini – capace di parlare a tanti pubblici diversi. Perché tutti possano godere della magia della musica allo Sferisterio. E le sorprese non sono finite».