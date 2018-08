Pieve Torina (Macerata), 22 agosto 2018 – Tutto pronto a Pieve Torina per la finale regionale di Miss Marche 2018. Domani in piazza Santa Maria Assunta, nel cuore della zona rossa del paese distrutto dal sisma, sarà eletta la ragazza più bella, colei che rappresenterà la Regione alle finali nazionali di Jesolo in programma a settembre. Le finaliste saranno in paese già dalla tarda mattinata. Poi, alle 21,30, si alzerà il sipario sullo spettacolo, che per volontà dell'amministrazione comunale riporterà la bellezza e la vitalità all'interno della zona rossa, chiusa alla popolazione fino a domani sera. La conduzione della serata sarà affidata a Marco Moscatelli e Monica Riva. Sul palo si esibiranno gli ospiti Francesco Capodacqua e Marco Passiglia. In giuria ci sarà anche la Miss Italia in carica, Alice Rachele Arlanch.

Ecco l'elenco delle 25 finaliste che disputeranno la finale regionale.

1. Veronica Nucci - Loreto Marche

2. Carlotta Maggiorana - Petritoli

3. Angelica Berretta - Senigallia

4. Laura Schiavoni - Osimo

5. Silvia Sbaffi - Fabriano

6. Erika Franceschini - Ascoli Piceno

7. Anita Privitera - Porto S. Elpidio

8. Sara Passarini - Tolentino

9. Sara Labidi - Ancona

10. Giada Vannicola - Camerano

11. Federica Noci - Monsampolo

12. Arianna Carducci - Jesi

13. Giada Giordano - Montelabbate

14. Alice Rieti - Penna S. Giovanni

15. Melania Marinelli - Ancona

16. Martina Lisotti - Pesaro

17. Sara Ferraiuolo - San Benedetto Del Tronto

18. Simona Viola - Ascoli Piceno

19. Sara Marconi - Ancona

20. Giada Mercuri - Porto Potenza

21. Alessia Bitri - Jesi

22. Claudia Pirro - Montecosaro

23. Giulia Ricci - Ascoli Piceno

24. Tanya Trebbi - Fano

25. Maria Asya Mazzarini - Ancona