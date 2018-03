Recanati (Macerata), 23 marzo 2018 – Poesia e musica. In una parola, Mogol. Il Maestro, candidato per il Nobel alla letteratura, sarà ospite a Recanati mercoledì alle 18.30 al museo civico Villa Colloredo Mels. Un appuntamento che si inserisce negli eventi legati alla straordinaria mostra a cura di Vittorio Sgarbi “Solo, senza fidel governo et molto inquieto de la mente. Lorenzo Lotto dialoga con Giacomo Leopardi” in un viaggio nella cultura attraverso le sue mille sfaccettature tra arte, poesia e musica.

“La forza e la poesia dell’inquietudine. Mogol racconta”: è questo il nome scelto per l’incontro con il grande autore. Ha raccontato di ragazze dai capelli verde rame e parlato di “Emozioni” su Fiat 500 Giardinetta senza radio. Un uomo dalla straordinaria cultura, scrittore e produttore. Con le sue parole, vera e propria poesia, Mogol ha scritto centinaia di grandi successi della musica italiana, molti dei quali legati al nome di Lucio Battisti, ma ha anche scoperto talenti e prodotto canzoni che hanno attraversato intere generazioni. A Recanati, il Maestro, si diletterà in un originale dialogo tra arte, poesia e musica, rievocando due personaggi che proprio in questa cittadina lasciarono il proprio segno: il pittore veneto Lorenzo Lotto e il sommo poeta Giacomo Leopardi. L’ingresso è libero ma ma su prenotazione al numero 071 7570410.