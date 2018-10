Macerata, 20 ottobre 2018 - Una serie di banner calati dall’alto che sintetizzano la biografia, in particolare quella marchigiana, di Lorenzo Lotto (1480-1557), è il primo impatto del visitatore che, salendo le scale di Palazzo Buonaccorsi, andrà a visitare la mostra sul pittore rinascimentale appena inaugurata. Un viaggio in 25 opere (FOTO), che rimarrà aperto fino al 10 febbraio, e che vuole raccontare la forte impronta che Lotto ha lasciato nelle Marche e come il nostro territorio abbia influenzato la sua arte, tanto da sceglierlo come luogo di vita per tantissimi anni.

"Con questa mostra – ha precisato il curatore Enrico Maria Dal Pozzolo – vogliamo raccordare tutto un territorio e tutto ciò che non conosciamo di esso a un’iniziativa espositiva che ci apre al mondo. L’Italia si sta perdendo perché insegue modelli altri e dimentica la sua storia. Con questa mostra, invece, noi ripartiamo dalla scoperta del territorio".

Il tour alla scoperta di Lorenzo Lotto si apre con tre sale ‘di introduzione’, in cui sono raccolti alcuni contributi di critici, come Giorgio Vasari, ritenuto uno dei responsabili della sottovalutazione dell’opera lottesca per oltre tre secoli, ma anche carteggi come l’atlante nautico che disegna gli spostamenti dell’artista da Venezia alla costa marchigiana. Solo dopo questo primo quadro generale si entra nelle sale in cui le opere del Lotto si mostrano in tutta la loro bellezza, dialogando perfettamente con gli ambienti che li circondano, come si può vedere in una delle ultime sale in cui la Madonna col Bambino del Crivelli, già nel patrimonio dei musei civici di Macerata, si guarda con quella del Lotto con lo stesso tema, proveniente del Museo Correr (Venezia). La creatività di due artisti veneziani in quella sala si ritrovano faccia a faccia, sempre nella terra marchigiana che, tanti anni fa, li aveva accolti.

La mostra su Lotto lancia anche qualche interrogativo sulle opere presenti, come su una ‘Sacra Famiglia’ del 1495 che sarebbe stata attribuita al Lotto, ma su cui lo stesso Dal Pozzolo mette un punto interrogativo, mentre nessun dubbio ha riguardo al ‘San Girolamo nello studio’, che per il critico Vittorio Sgarbi non sarebbe attribuibile al Lotto, ma su cui il curatore non ha alcuna perplessità.

Ma tra le opere che più lasciano a bocca aperta i visitatori le due grandi pale su ‘San Sebastiano e San Cristoforo’ arrivate dal museo di Berlino, il ‘Cristo conduce gli apostoli sul monte Tabor e la ‘Madonna delle Grazie’ in presto dall’Hermitage di San Pietroburgo e la ‘Sacra famiglia con Sant’Anna e San Gerolamo’ restaurata della Galleria degli Uffizi ed esposta per la prima volta in Italia.

La mostra, però, è solo uno dei tasselli sul Lotto che si potranno scoprire fino al al 10 febbraio, visitando anche gli altri Comuni lotteschi della Marche, come Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino, che esporranno i loro patrimoni artistici in una sorta di museo diffuso che, dopo Madrid e prima di Londra, racconta la creatività dell’artista rinascimentale.

© Riproduzione riservata