Recanati (Macerata), 25 novembre 2018 - Musica e divertimento sono gli ingredienti della Notte Bianca di Recanati, in programma per il 7 dicembre. L’appuntamento più atteso del cartellone natalizio avrà infatti come ospiti i Gemelli Diversi, PierMassimo Macchini e Nicola Pigini. Piazza Leopardi e il centro saranno teatro di una lunga notte all’insegna dello shopping e del divertimento, anche grazie alla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Al concerto dei Gemelli Diversi si potranno ascoltare i successi di oltre vent’anni di carriera, iniziata nel 1998 con la versione rap di «Dammi solo un minuto» dei Pooh. Tema e Strano incanteranno il pubblico di Recanati pescando tra i loro album più volte disco di platino, come quello live del 2001 che contiene «Mary», per circa otto mesi ai primi posti delle classifiche.

A loro si affiancheranno le performance dell’attore, fantasista e clown PierMassimo Macchini. Nativo di Fermo, è divenuto un personaggio noto della radio, della tv e del teatro, autore tra l’altro di «Marchetube, conoscere le Marche senza capirci un tube». Vanta inoltre collaborazioni con Unicef, Emergency, Aism, Comunità di Capodarco e Tutti i giorni onlus, con la quale nel 2006 avvia il progetto «Costruiamo un sorriso» a Buenos Aires, per un centro di accoglienza per bambini poveri.

La Notte Bianca di Recanati vedrà anche la musica del dj Nicola Pigini, il talentuoso recanatese che si è classificato terzo – su oltre 500 partecipanti – al contest nazionale «The italian dj contest» indetto dalla Pioneer. Nel suo ricco curriculum anche la produzione di un singolo con Danny Losito «Do u wanna get house» suonato da tantissime radio italiane (cinque settimane su Radio105 e ventesima posizione su Itunes). Ha suonato con molti artisti nazionali e internazionali, nei migliori locali marchigiani e in diversi palasport e città italiane, dall’Alkatraz di Milano al Peter Pan di Riccione, sino ad arrivare nei locali della Croazia e della Grecia. In occasione del Gp di Monza di F1, ha suonato per l’evento scuderia Ferrari 2016 a Milano con Vettel e Raikkonen.