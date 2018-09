Ancona, 21 settembre 2018 - Nel verde marchigiano tra collina, montagna e mare un’occasione per trascorrere una giornata in famiglia all’insegna dell’avventura. Tragitti sospesi tra gli alberi, telesferiche e Tarzaning nei 4 parchi avventura più amati delle Marche.

Cingoliavventura: A Cingoli, in provincia di Macerata sorge il parco Cingoliavventura, un percorsi acrobatico in altezza fatti di passaggi sospesi tra gli alberi..Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, il parco adatto sia ai grandi che ai piccini, offre percorsi diversi in base a età e allenamento. equilibrio, la velocità e capacità di superare gli ostacoli negli itinerari proposti, percorso Gnomi( fino a 5 anni), Elfi e Folletti(10 anni), Percorsi Canyon(10 anni) e Tirolesi(non inferiore a 10 anni).

Frasassi Avventura: Lungo le sponde del fiume Sentino, oltre le grotte di Frasassi, all’interno del Parco Naturale Gola della Rossa sorge Frasassi avventura. 5 percorsi all’aria aperta per divertirsi con tutta la famiglia in totale sicurezza, grazie all’attrezzatura idonea che verrà fornita a inizio percorso (Imbracatura, longe moschettoni e casco di protezione). Non solo percorsi avventura ma anche ampi prati dove sostare prendere una pausa e fare un pic-nic all’aria aperta.

Parco Avventura del Furlo: Poco distante da Acqualagna, il parco avventura del Furlo, situato nel cuore della riserva Naturale. una delle mete preferite per gite e giornate fuori porta, grazie al noto paesaggio e ai panorami mozzafiato.

All’interno del Parco sarà possibile fare percorsi acrobatici sospesi fra gli alberi e un percorso di attività pratica. Tutti i percorsi saranno accessibili ai bambini dai sei anni in poi. Tra i possibili tragitti, Il Percorso Verde 1 molto facile, Verde 2 di media difficoltà e infine il Percorso Blu, pensato per i più avanzati dotati di un arredo più complesso e un guadagno di quota da terra di circa 4 m, adatto a gruppi aziendali e associazioni.

Carpegna Park: Nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, a Carpegna hanno origine ben dodici percorsi sospesi tra gli alberi, per bambini e adulti. I tracciati inoltre sono dotati di passaggi, appigli e funi ma anche pareti di roccia e pali in legno costruiti direttamente sui supporti naturali della vegetazione.

Fra i prati e i boschi, per una giornata di relax, pranzi al sacco e avventura, il luogo ideale per scolaresche, famiglie e gruppi in cerca di novità tra cui il Tarzaning, la nuova disciplina che permette di arrampicarsi sugli alberi in totale sicurezza superando le paure e vivendo a pieno l’ambiente circostante.