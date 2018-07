Visso (Macerata), 31 luglio 2018 – Toquinho protagonista della quattordicesima tappa di RisorgiMarche. Sarà il penultimo appuntamento dell’edizione 2018. Il festival ideato e promosso da Neri Marcorè per far rivivere le comunità colpite dal sisma e promuovere il turismo nelle Marche, si avvia infatti alla conclusione. L’artista si esibirà a Pian della Cuna di Fematre, tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e la Riserva Naturale Montagna di Torricchio, vicino al confine umbro. La zona scelta per il concerto, che inizierà alle 16.30, si trova tra i comuni di Visso e Monte Cavallo. Fematre è una delle dodici frazioni del comune di Visso, posta a circa 930 metri di altitudine tra il Monte Fema e il Monte Civitella. Domani questo luogo magico ospiterà il grande Toquinho.

Per questa nuova tappa del festival è stata predisposta un'area parcheggio (circa 1.400 posti). Non sono previste prenotazioni online di pass per auto, moto e camper. È prevista anche un'area parcheggio per autobus accreditati dopo aver fatto richiesta all'indirizzo autobus@risorgimarche.it. Nessun tipo di restrizione numerica per l’accesso diretto con le biciclette. L’area parcheggi sarà raggiungibile dalla Valnerina, subito dopo Fematre. All’imbocco dei parcheggi è ben visibile una strada sterrata usata dai mezzi agricoli che passa fra i campi suddivisi da antichi recinti in pietra a secco, dove verrà posto il varco dal quale il pubblico dovrà proseguire a piedi o in bicicletta.

Il percorso sarà quasi interamente libero dal passaggio dei mezzi di soccorso e servizio, se non su un breve tratto condiviso a circa 800 metri dalla partenza. Poi il cammino prosegue sulla destra su un sentiero tra i prati che fa alzare gradualmente di quota. Poco dopo si svolta verso sinistra lasciando la traccia più evidente, per continuare su una prateria ricca di cardi. Per tale ragione si consiglia vivamente di evitare pantaloni corti e qualsiasi calzatura che non sia chiusa e da trekking. Si continua il cammino fra i campi recintati da filo spinato dove è comunque possibile passare fra i varchi seguendo le indicazioni, fino a giungere all’area del concerto.

Lungo il percorso non vi sono punti di rifornimento acqua; il cammino non è impegnativo nei suoi 2,8 km totali, e affronterà un dislivello di 230 metri con un tempo di percorrenza di circa 50 minuti. Nell’area del concerto sarà disponibile una cisterna di acqua potabile ed i punti di ristoro a cura dei Comuni di Visso e Monte Cavallo.