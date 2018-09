Ancona, 28 settembre 2018 - 3 sagre nelle marche da non perdere a settembre, dalla 65° Festa dell'Uva di Arcevia a Grappolo d’oro di Potenza Picena: sfoglia qui le nostre proposte.

65° Festa dell'Uva di Arcevia: Tre giorni dedicati a uno dei prodotti DOP del periodo settembrino, l’Uva. In occasione della “65° Festa dell'Uva di Arcevia”, l'Amministrazione Comunale di Arcevia ha in programma eventi, intrattenimento, attività interattive, musica, danze e stand gastronomici aperti nelle 12 Locande del Buon Ristoro sempre da Venerdi a Domenica Sera. Inaugurerà l’edizione 2018, venerdì 28 settembre, il 7° Masterchef d'Italia Simone Scipioni, che sarà presidente di Giuria della sfida per il Miglior Piatto Povero della tradizione e Chef per l'aperitivo nel Chiostro di San Francesco, costruzione secolare del borgo.Sabato 29 sarà dedicato ai bambini, dal pomeriggio a tarda sera, con "Marameo nel paese delle meraviglie", seguiranno domenica 30 i Carri Allegorici con le Sigle dei Cartoni animati cantate da Cristina D'Avena che sarà tra gli ospiti speciali della giornata.

Festival della Carne Bovina di Razza Marchigiana: Avrà luogo a Treia per l’ottavo anno consecutivo, il Festival della Carne Bovina di Razza Marchigiana.La Marchigiana, la tipica razza bovina che deriva da incroci di razza Chianina e Romagnola, da venerdì 28 a domenica 30 settembre verrà celebrata a Santa Maria in Piana che allestirà stand gastronomici aperti dalle ore 20 venerdì e dalle ore 19 sabato e domenica. Ci saranno inoltre a musica dal vivo, mostre, raduni, animazione, laboratori per grandi e piccini e giochi popolari. sabato 29 in mattinata si terrà anche il dibattito sul tema del turismo eno gastronomico a cui seguirà l’apertura dei punti ristoro in cui si potrà trovare un menù a base di cappellacci di carne su fonduta di formaggi locali, arrosto, coda alla vaccinara e tagliata di scottona con rucola e grana.Per cena invece, tagliatelle con ragù bianco di carne bovina e brasato al Barolo.

Grappolo D’oro a Potenza Picena: Arriva la 58°esima edizione del Grappolo d’oro, fino al 30 settembre a Potenza picena avrà luogo, il tradizionale evento eno gastronomico tipico marchigiano. Intrattenimento, spettacoli eventi e punti ristoro verranno allestiti tra le vie del borgo, in una suggestiva atmosfera di musica, arte e feste. Per tre giorni il centro della città ospiterà sabato dalle 18 alle 2 artisti di strada, musica live, luna park e dj set. Domenica 30 settembre avrà luogo nella piazza del paese la sfilata con rappresentanza dei rioni, esibizione di sbandieratori e gruppi folcloristici. Alle 11 dopo la tradizionale messa, apriranno gli stand gastronomici, nelle varie locande del borgo che per l’occasione apriranno le porte ai turisti.